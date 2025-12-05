Beskedet: Kalley och Sögaard lämnar IFK Norrköping

Yahya Kalley och Amadeus Sögaard har nyligen degraderats från allsvenskan.

Nu står det klart att de inte följer med ner till superettan.

Detta då båda spelarna lämnar klubben i och med att deras avtal löper ut.

Foto: Bildbyrån

För snart en vecka sedan åkte IFK Norrköping ur allsvenskan efter ett kaosartat andra möte på Platinum Cars arena. Detta då Örgryte IS vann dubbelmötet med 3-0 och avancerade upp till svensk fotbolls finrum.

Omkring en vecka senare står det klart att två spelare lämnar ”Peking” i och med att deras avtal löper ut. Detta i form av Yahya Kalley och Amadeus Sögaard.

Den förstnämnda anslöt till Norrköping 2023 och noterades för 69 matcher i allsvenskan.

– Trots de tuffa tiderna har jag känt en otrolig glädje från alla runt om föreningen och supportrarna. Jag är övertygad om att IFK kommer tillbaka dit de hör hemma, säger Kalley i ett uttalande.

Amadeus Sögaard kom till ”Peking” från Brommapojkarna inför säsongen 2024 och gjorde totalt 34 allsvenska matcher.

– Tyvärr blev dessa två år inte som önskat eller planerat, men jag är tacksam över att ha fått spela med stjärnan på bröstet. Jag hoppas att IFK kommer tillbaka starkare och bättre än någonsin. Tack till alla i och runt föreningen.

Sportchef Henrik Jurelius:

– Vi tackar både Amadeus och Yahya för deras tid i IFK Norrköping och önskar dem stort lycka till i deras fortsatta karriärer.