Beskedet: Liridon Kalludra lämnar IK Oddevold

Liridon Kalludra sitter på ett utgående kontrakt med IK Oddevold.

Nu bekräftar mittfältaren själv att han kommer att lämna klubben.

– Jag kommer att gå vidare, säger Kalludra till Borhusläningen.

Foto: Bildbyrån

Efter flera år i Norge valde Liridon Kalludra vintern 2023 att flytta hem till Sverige och till IK Oddevold.

Sedan dess har det blivit 22 mål och sex assist för honom på 85 matcher i Uddevallaklubben, men några fler kommer det inte att bli.

Kalldura sitter på ett utgående kontrakt med Oddevold och bekräftar nu att han kommer att lämna.

– Vi har inte varit inne på något konkret och det har inte kommit något erbjudande. Jag kommer att gå vidare, säger Kalludra till Borhusläningen och fortsätter:

– Jag kände på mig att det inte skulle bli spel här. Både från min och klubbens sida. Tränaren (Rikard Nilsson) satsade inte på mig fullt ut. Det fanns inte lika mycket tillit mellan oss på slutet.