Beskedet: Nicklas Bärkroth lämnar Örgryte IS

Örgryte IS har tagit steget upp till allsvenskan.

Då får inte profilen Nicklas Bärkroth följa med.

– Känslan är verkligen att jag varit med och fört klubben framåt, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter 16 år i andra- och tredjedivisionen har Örgryte IS tagit steget upp till allsvenskan – efter att ha besegrat IFK Norrköping i kvalet.

Med ett utgående avtal står det nu klart att profilen Nicklas Bärkroth, 33, inte kommer att följa med laget upp till finrummet.

Under onsdagen meddelar sällskapet från Göteborg att man går skilda vägar med yttern.

– Det känns såklart ledsamt att min tid som spelare i världens finaste klubb är över, samtidigt kunde slutet inte varit bättre, att få vara med på denna resan har varit magiskt. Där klubben befinner sig nu är precis det jag hoppades på och såg framför mig den dagen jag skrev på. Känslan är verkligen att jag varit med och fört klubben framåt och det kommer för alltid vara en stolthet i mitt hjärta. Vi har kämpat tillsammans genom tuffa tider och att nu kunna säga att ÖIS är ett allsvenskt lag igen, det är nog det finaste jag kan tänka mig, säger Bärkroth i ett uttalande på klubbens hemsida och fortsätter:

”Tack för allt – vi ses på läkaren”

– Jag är tacksam för all uppskattning jag fått genom åren av alla människor i och runt klubben. Tack till alla lagkamrater, tränare, styrelse och kansli för att det alltid varit ett nöje att komma in till Gården på morgonen. Och till alla supportrar, ni är fantastiska och det är ni som gör klubben. Tack för allt och fortsätt tro, för detta är bara början. Vi ses på läkaren!

Örgryte IS sportchef, Pontus Farnerud:

– Med ett stort Öis-hjärta sedan barnsben och en ambition sedan Nicklas kom till Öis att vara med och ta tillbaka Öis till allsvenskan har han under 2025 varit en stor bidragande faktor i avancemanget till allsvenskan. Trots att han varit skadedrabbad i olika perioder under sin tid i Öis har han visat ett stort driv av att vara med och hjälpa Öis både på och utanför plan. Vi har haft en bra dialog och i samförstånd kommit fram till detta beslut, att avsluta tiden i Öis med ett allsvenskt avancemang. Vi önskar Nicklas lycka till framöver.

Sedan Bärkroth anslöt till Öis från Djurgårdens IF noterades han för spel i 83 matcher – där han gjorde elva mål och tre assist. Tidigare i sin karriär har han vunnit tre SM-guld och spelat för klubbar som IF Brommapojkarna, IFK Norrköping, IFK Göteborg, Lech Poznan och UD Leiria.







