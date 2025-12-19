Beskedet: Norrköping lånar ut mittfältare

IFK Norrköping har meddelat att Viktoria Veber lånas ut.

Hon kommer spela i Ålands United nästa säsong.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping meddelade under fredagen att mittfältaren Viktoria Veber lånas ut nästa säsong. 20-åringen ska spendera nästa säsong i Ålands United.

– Detta blir ett spännande äventyr som jag ser mycket fram emot, förhoppningsvis ett bra lärorikt år med mycket fotboll och nya erfarenheter, säger Veber i ett uttalande.

Sportchefen Dennis Popperyd säger att det är ett bra steg för alla parter att låna ut Veber.

– Utlåningen av Viktoria Veber till Åland United är ett väldigt bra steg för alla parter. Den finska högsta ligan håller en hög nivå och ger Viktoria en vardag med tuffa matcher och internationell erfarenhet. Samtidigt ser vi detta som ett första steg i ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete med Åland United, där vi kan skapa fler bra utvecklingsmiljöer för våra spelare framöver, säger Popperyd i ett uttalande på hemsidan.

Viktoria Veber står noterad för tre matcher i damallsvenskan i år, varav en från start.