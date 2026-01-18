Beskedet: Oscar Lewicki lägger skorna på hyllan

Malmö FF är en trotjänare mindre.

Med 362 matcher i den himmelsblå tröjan har Oscar Lewicki valt att avsluta sin karriär.

– Det är med både stolthet och ödmjukhet jag säger tack, säger fanbäraren i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Med sina 362 matcher i Malmö FF-tröjan är Oscar Lewicki den utespelare i den nuvarande MFF-truppen som har gjort flest matcher.

Efter elva år i föreningen har den 33-årige mittfältaren nu valt att tacka för sig – och avsluta sin elitkarriär som fotbollsspelare efter att hans kontrakt löper ut vid månadsskiftet.

På meritlistan i Skåneklubben finns bland annat sex stycken SM-guld, fem gruppspel i Europa League, två cuptitlar och två gruppspel i Champions League.

– När jag tänker tillbaka på min resa inom fotbollen så känns det som en bok fylld av kapitel. Alla dessa år har gjort mig till den jag är idag. Träningarna som formade mig, matcherna som prövade mig. Lagkamraterna som blev vänner för livet. Tränarna som trodde på mig. Ni, publiken som bar mig framåt, säger Lewicki i ett uttalande och fortsätter:

–Det är med både stolthet och ödmjukhet jag säger tack. Tack till alla som varit en del av den här resan – min fru Sofia och mina barn, min familj, vänner, lagkamrater ledare och supportrar. Tack för allt. Tack för varje minut, varje match, varje minne. Det här kapitlet kommer jag bära med mig för alltid.

”Hans betydelse kan knappast överskattas”

Malmö FF:s fotbollschef, Daniel Andersson:

– Oscar är en äkta Malmökille som hittade hem igen 2016. Hans betydelse under åren då vi etablerade oss i Europa och började vinna inhemska titlar igen kan knappast överskattas. De senaste åren har präglats av skador men Oscar har aldrig klagat. När han har kunnat spela har han alltid gett sitt yttersta för Malmö FF. Han är en spelare som lyfter sina lagkamrater och gör sin omgivning bättre, och som alltid har satt föreningen och laget främst.

Förutom Malmö FF har Oscar Lewicki spelat för klubbar som Bayern München och BK Häcken. Han har även vunnit EM-guld med U21-landslaget 2015. Han står även noterad för 15 A-landskamper med Sverige.

