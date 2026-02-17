Beskedet: Salzburg sparkar huvudtränaren

Red Bull Salzburg leder den österrikiska högstaligan.

Nu meddelar klubben att huvudtränaren Thomas Letsch får lämna.

Foto: Bidlbyrån

Red Bull Salzburg toppar österrikiska Bundesliga med 33 poäng. Nu meddelar storklubben att huvudtränaren Thomas Letsch får entledigas från sin tjänst.

– Jag vill uttrycka min tacksamhet för en intensiv period i FC Red Bull Salzburg, som nu tyvärr går mot sitt slut. Vi kom till klubben i ett svårt läge, och även om allt inte gick perfekt, lämnar vi över ett intakt lag med en stor chans att vinna båda nationella titlarna. Jag önskar laget och klubben lycka till och allt gott i framtiden, säger Letsch på klubbens hemsida.

Salzburgs sportchef Marcus Mann om beslutet att släppa huvudtränaren.

– Under mina första sex veckor i rollen har jag fått en omfattande överblick över de sportsliga framgångarna och utvecklingen under de senaste tolv månaderna. Efter noggrann analys har jag kommit fram till att FC Red Bull Salzburg behöver ny energi och nya impulser. Vi vill tacka Thomas Letsch för hans hängivna arbete och engagemang för vår klubb och önskar honom allt gott i framtiden! Vi arbetar just nu med att ta fram en efterträdare och kommer att presentera en lösning inom en snar framtid.

Thomas Letsch tog över Salzburg 2025 och har tidigare varit tränare i klubbar som Bochum, Austria Wien och Vitesse.