Beskedet: Santos besöker annan klubb

Thomas Santos besöker en klubb.

Det meddelar IFK Göteborg under söndagen.

”Thomas Santos kommer att besöka en annan klubb och står därför över denna match”, skriver klubben.

Foto: Bildbyrån

Det har under en tid ryktats mycket från polsk media om Legia Warzawa och Motor Lublins intresse för Thomas Santos.

Under söndagen i samband med ett truppsläpp till dagens U21-match kommunicerar klubben att dansken inte är med i truppen och inte kommer spela.

Santos anlände till IFK Göteborg 2023. Sedan dess har han gjort 4 mål och 12 assist på 74 tävlingsmatcher för Blåvitt.