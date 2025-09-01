Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Beskedet: Strand Larsen stannar i Wolves

Det blir ingen flytt till Newcastle för Jörgen Strand Larsen.
Det slår spelarens agent fast under måndagen.
Såldes stannar anfallaren i Wolverhampton Wanderers.

Foto: Bildbyrån

Den norska anfallaren Jörgen Strand Larsen, 25, har gjorts aktuell för att ersätta Alexander Isak i Newcastle.

Sedan ett par dagar står det dock klart att Newcastle har valt att plocka in Nick Woltemade – och inte Strand Larsen. Detta trots att man lade flera bud på Wolves-spelaren.

Under måndagen meddelar norskens agent Tore Pedersen, till VG, att Strand Larsen blir kvar i Wolverhampton.

Jörgen Strand Larsens kontrakt med Wolverhampton sträcker sig till sommaren 2029.

