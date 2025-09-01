Beskedet: Strand Larsen stannar i Wolves
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det blir ingen flytt till Newcastle för Jörgen Strand Larsen.
Det slår spelarens agent fast under måndagen.
Såldes stannar anfallaren i Wolverhampton Wanderers.
Den norska anfallaren Jörgen Strand Larsen, 25, har gjorts aktuell för att ersätta Alexander Isak i Newcastle.
Sedan ett par dagar står det dock klart att Newcastle har valt att plocka in Nick Woltemade – och inte Strand Larsen. Detta trots att man lade flera bud på Wolves-spelaren.
Under måndagen meddelar norskens agent Tore Pedersen, till VG, att Strand Larsen blir kvar i Wolverhampton.
Jörgen Strand Larsens kontrakt med Wolverhampton sträcker sig till sommaren 2029.
Den här artikeln handlar om: