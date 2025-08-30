Nick Woltemade är klar för Newcastle United.

Anfallaren skriver på ett långtidskontrakt med PL-klubben.

Affären kan öppna upp en flytt för Alexander Isak.

Foto: Bildbyrån

Newcastle har gjort klart med en en ny anfallare. 23-årige Nick Woltemade ansluter från tyska Stuttgart på ett ”långtidskontrakt”.

Enligt tyska Sky Sports landar affären på totalt 90 miljoner euro, vilket motsvarar 995 miljoner kronor. Enligt Daily Mail-journalisten Craig Hope landar priset på totalt 880 miljoner kronor.

Affären blir den dyraste någonsin, skriver Newcastle på sin hemsida.

– Jag är verkligen glad att vara i den här fantastiska klubben. Från första kontakten kände jag att klubben verkligen ville ha mig och hade stora planer för mig, säger han på klubbens hemsida.

Tysken står noterad för 17 mål på 33 matcher sedan han anslöt till Stuttgart förra sommaren.

Woltemade-dealen öppnar nu upp för att Alexander Isak kan lämna klubben. Svensken har ryktats bort och The Telegraph uppgav nyligen att Liverpool kommer att göra ett nytt försök att värva honom. Liverpool uppges lägga ett nytt miljardbud på Isak.