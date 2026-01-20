Bestämt sig för allsvenskan – lämnar Ajax

Lagkapten i Ajax reservlag.

Nu ska Nassef Chourak ha bestämt sig för en flytt till Kalmar FF.

Foto: Bildbyrån

Det är Ajax Showtime som kommer med uppgifterna att Nassef Chourak, 21, bestämt sig för att lämna Ajax reservlag för Kalmar FF.

Kaptenen har ryktats aktuell till såväl Malmö FF som för spel i Spanien, Saudiarabien och Portugal. Därmed vore det här en fjäder i hatten för Kalmar FF:s sportchef Mats Winblad (bilden).

Men nu ska nederländaren med marockanska rötter alltså ha gjort sitt val i allsvenska nykomlingen KFF som efter en säsong i superettan studsat tillbaka till högstaserien i Sverige.

Mittfältaren uppges lämna utan övergångssumma men där Ajax har en inskriven vidareförsäljningsklausul kring sin spelare som varit i Ajax organisation sedan 2018.