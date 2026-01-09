Blåvitt meddelar – Rasheed följer med på träningsläger

Idag reser IFK Göteborg till Spanien för träningsläger.

Då är Jonathan Rasheed en del av truppen – trots att han inte har ett kontrakt med klubben.

– Det är ingen hemlighet att vi letar efter en målvakt, säger sportchef Hannes Stiller i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Den just nu klubblöse målvakten Jonathan Rasheed har själv berättat att han har fört diskussioner med IFK Göteborg. Detta samtidigt som sportchefen Hannes Stiller också har förtäljt att de har samtal.

Nu kommer ”Blåvitt” med ett besked – om att burväktaren kommer att följa med klubben på träningsläger till Spanien. Däremot har han inte skrivit under något kontrakt.

– Det är ingen hemlighet att vi letar efter en målvakt till och möjligheten fanns att få med Jonathan på lägret. Det blir en bra chans för oss att lära känna honom och för honom att bekanta sig med oss. Vi får se vad det kan leda till men det är inget som är klart, säger sportchef Hannes Stiller till klubbens hemsida.

I och med att Pontus Dahlberg har lämnat IFK Göteborg är Elis Bishesari klubbens enda A-lagsmålvakt just nu. Jonathan Rasheed spelade senast för isländska KA Akureyri men har även spelat för IFK Värnamo och BK Häcken.