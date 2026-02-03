Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Bleon Kurtulus först sedan 2004

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Bleon Kurtulus är klar för Malmö FF.
Med det blir 18-åringen den första spelaren att gå direkt från HBK till MFF på 22 år.

Det var under tisdagen som Malmö FF till sist meddelade att den 18-åriga mittbackstalangen Bleon Kurtulus köps loss från den allsvenska konkurrenten Halmstads BK. FotbollDirekt hade tidigare kunnat avslöja att en affär var i hamn efter långdragna diskussioner mellan klubbarna.

Kurtulus har kritat på ett femårskontrakt med MFF och ansluter inför tävlingssäsongen 2026.

Med det blir den HBK-fostrade talangen först med att gå direkt från Halmstad till Malmö FF:s A-lag på 22 år.

Blir först sedan Igor Sypniewski

Senast en spelare tog steget från HBK till MFF var 2004, när den polska profilen Igor Sypniewski kritade på ett treårskontrakt med Malmö FF efter ett succéår med Halmstad. 2003 gjorde anfallaren tio mål på 21 matcher när HBK slutade på niondeplats i tabellen.

Framgångarna i himmelsblått uteblev däremot och redan efter ett halvår fick Sypniewski sparken av MFF.

040409 Fotboll, Allsvenskan: Josef Elanga och Igor Sypniewski, Malmö FF
Sypniewski. Foto: Bildbyrån

Den polska anfallaren representerade även Trelleborgs FF och Bunkeflo i Sverige. Han dog den 4 november 2022 efter en livslång kamp mot depression och alkoholmissbruk.

Spelarna som har gjort övergången

Innan Sypniewskis övergång 2004 var Mats Lilienberg den senaste spelaren att gå direkt från HBK till MFF. Han gjorde övergången under 1999. Även Jonas Axeldal tog samma väg 1992.

Åt motsatt håll har spelare som Marcus Antonsson, Christian Järdler och Markus Rosenberg gått.

SpelareFrånTillÅr
Bleon KurtulusHalmstads BKMalmö FF2026
Marcus AntonssonMalmö FFHalmstads BK (lån)2021
Christian JärdlerMalmö FFHalmstads BK2009
Hans Mattisson Malmö FFHalmstads BK2006
Markus RosenbergMalmö FFHalmstads BK (lån)2004
Igor SypniewskiHalmstads BKMalmö FF2004
Mats LilienbergHalmstads BKMalmö FF1999
Tommy JönsonMalmö FFHalmstads BK1998
Rasmus SvenssonMalmö FFHalmstads BK1992
Jonas AxeldalHalmstads BKMalmö FF1992
Per OlssonMalmö FFHalmstads BK1986
Källa: Transfermarkt.com.

