AVSLÖJAR: Malmö FF överens om Kurtulus – köps loss

FotbollDirekt kunde i förra veckan avslöja att Malmö FF är nära att köpa loss Bleon Kurtulus.

Då skiljde endast detaljer mellan klubbarna.

Nu kan FD avslöja att parterna nått en muntlig överenskommelse.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF förstärker och gör det med allsvenskans kanske mest spännande mittback Bleon Kurtulus. FotbollDirekt avslöjade i förra veckan att 18- åringen är överens om det personliga kontraktet med MFF och att endast detaljer skiljde klubbarna åt.

Enligt vad FD erfar har nu även klubbarna nått fram till att vara överens.

En muntlig överenskommelse uppges ikväll finnas på plats mellan skåningarna och Halmstad.

Affären väntas nu bli officiell under torsdag eller fredag.

Enligt FD:s källor har kontakterna pågått allt sedan i juli förra sommaren. MFF framförde då första gången sitt intresse genom sportchef Daniel Andersson och Ola Toivonen.

Kurtulus står noterad för 28 matcher i fjol. Alla från start.