Bomben: Cole Palmer aktuell för chockflytt

Cole Palmer kan byta Chelsea – mot Manchester United.

Flera brittiska medier kopplar ihop mittfältaren med storklubben.

Palmer sägs lida av hemlängtan och vill tillbaka till Manchester.

Foto: Alamy

Cole Palmer har fått sitt verkliga genombrott i Chelsea sedan flytten från Manchester City 2023, men nu kan en riktig bomb vara på väg att brisera i London.

Enligt flera brittiska medier, bland annat The Daily Express, är den 23-åriga engelsmannen aktuell för en exit från Chelsea. I stället kopplas Palmer ihop med en flytt till Premier League-konkurrenten Manchester United.

Mittfältaren är född och uppvuxen i Manchester, men på fotbollsplanen fick han aldrig chansen i den ljusblå sidan av staden. Cole Palmer uppges lida av hemlängtan och sägs vilja flytta hem till den nordvästra storstaden. Därför ska han vara öppen för en flytt till ”The Red Devils” enligt uppgifterna.

Cole Palmer har kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2033 och kommer med största sannolikhet kosta en stor summa pengar för att köpas loss från sitt avtal med ”The Blues”.