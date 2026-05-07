Mohamed Salah gör snart sin sista match för Liverpool.

Då vill Premier League-klubben ersätta honom med svenske Roony Bardghji.

Enligt uppgifter från Fichajes förbereds ett bud på 45 miljoner euro.

Den 24 maj gör Mohamed Salah, 33, sin sista match för Liverpool efter nio år i klubben.

Efter det ska ”The Reds” ersätta den egyptiska stjärnan och det har rapporterats om att RB Leipzig Yan Diomande och Bayern Münchens Michael Olise har varit klubbens prioriterade alternativ på Salahs position.

Nu kommer dock spanska Fichajes med uppgifter om att Alexander Isak kan få en svensk lagkamrat vars uppgift är tänkt att ersätta egyptiern.

Det handlar om FC Barcelonas Roony Bardghji som Liverpool vill köpa loss. Enligt rapporterna planerar ledningen i Premier League-klubben att lägga ett bud på 45 miljoner euro, eller 488 miljoner kronor, på 19-åringen under sommarens transferfönster. Uppgifterna gör även gällande att Liverpool vill få till övergången innan sommarens VM då de befarar att Bardghjis prestationer under mästerskapet kan öka hans värde.

Barcelona väntas överväga en försäljning

När det kommer till ”Barcas” inställning till en eventuell försäljning skriver Fichajes att klubbens sportchef, Deco, överväger både en försäljning, ett utlån med köpoption samt en övergång med återköpsklausul. Man förväntas dock att lyssna på budet som kan komma att inbringa nära en halv miljard kronor.

Sedan Roony Bardghji anslöt till Barcelona från FC Köpenhamn har han spelat 26 matcher i vilka det har blivit två mål och fyra assist.