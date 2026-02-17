Bomben: Manchester United överväger värvning från Liverpool

Sedan 1964 har ingen spelare gått direkt mellan Liverpool och Manchester United.

Nu kommer uppgifter om att det kan vara på väg att hända igen.

Manchester United uppges nämligen överväga en chockvärvning av Alexis Mac Allister.

Phil Chisnall lämnade Manchester United för Liverpool 1964, sedan dess har ingen spelare gått direkt mellan rivalklubbarna.

Nu kommer dock högst oväntade uppgifter om att Alexis Mac Allister kan komma att bli aktuell för att göra denna förbjudna flytt.

Daily Mirror rapporterar nämligen att Manchester United överväger att försöka värva den argentinske landslagsmittfältaren från Liverpool i sommar.

Enligt uppgifterna är Manchester United uppe i processen att se över alternativ för sommaren och argentinaren är ett namn som man kan komma att gå för.

27-åringen står den här säsongen noterad för två assist på 25 matcher i Premier League.