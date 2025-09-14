Bosse Andersson avslöjar sent värvningsförsök på Siltanen

Matias Siltanen har gjorts aktuell för större klubbar under sommaren.

Bosse Andersson bekräftar nu att en klubb försökte värva finländaren sent under transferfönstret.

– Ja, vi kan slutförhandla det här – men är det någonting av ert intresse, säger Djurgårdens sportchef till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Matias Siltanen har varit väldigt omskriven denna sommar.

Redan innan jättetalangen kom till Djurgårdens IF ryktades det om Manchester City och även under sommaren har det rapporterats om intresse och stora pengar.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson bekräftar att det varit konkret vid två tillfällen – och att ett av dessa var ett sent värvningsförsök tätt inpå deadline day.

– Ja, vi kan slutförhandla det här – men är det någonting av ert intresse? Då överlät vi det till Matias och familjen. Klubben hade inga problem med att det var tidspress eller någonting…, säger han till Expressen.

Finländaren fick som sagt välja själv och då valde han att stanna, mer ingående än så vill han inte säga.

– Nu stannar jag här, och det är vad jag ville. Så det känns bra, säger han till tidningen.

Hittills den här säsongen har det blivit en assist på 22 framträdanden i allsvenskan för Siltanen.