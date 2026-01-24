Brighton föll mot Fulham trots Ayaris mål

Yasin Ayari gjorde mål för Brighton.

Det räckte dock inte hela vägen då Fulham vann med 2–1.

Foto: Bildbyrån

Fulham och Brighton möttes under lördagseftermiddagen. Då kunde Yasin Ayari göra mål för Brighton. Mittfältaren gjorde mål efter dryga 30 minuter av matchen.

– Ayari med ett briljant avslut. Jag tycker att målvakten (Leno) borde räddat, han sätter sig för tidigt. Men det tar ingenting ifrån skottet, sa förre engelske landslagsmannen Paul Merson i Sky Sports.

Målet betydde 1–0 till Brighton och det blve Ayaris fjärde mål för säsongen.

Men Brighton tappade sin ledning. Samuel Chukwueze kvitterade med cirka 20 minuter kvar av matchen och i matchens slutskede avgjorde Harry Wilson. Fulham vann med 2-1.