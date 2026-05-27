Klart: Här är USA:s trupp till hemma-VM
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Premiären av VM 2026 är drygt två veckor bort.
Nu har USA tagit ut sin trupp till mästerskapet.
Se hela truppen här!
Den 11 juni inviger Mexiko och Sydafrika sommarens fotbolls-VM. Två dagar senare kliver USA in i handlingarna, då man tar emot Paraguay på Sofi Stadium i Los Angeles.
Nu vet vi också vilka 26 spelare som kommer att representera de Förenta Staterna under världsmästerskapet – då förbundskapten Mauricio Pochettino tog ut sin trupp under tisdagskvällen (svensk tid).
I den finns givna stjärnor som Christian Pulisic, Weston McKennie och Timothy Weah. Någon Christopher McVey, som var en del av USA:s bruttotrupp, finns dock inte med i truppen.
Hela USA:s trupp till VM 2026:
Målvakter: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner.
Försvarare : Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty.
Mittfältare: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Cristian Roldan, Malik Tillman.
Anfallare: Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Timothy Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas.
Utöver Paraguay ställs USA mot Australien och Turkiet i sin grupp.
Den här artikeln handlar om: