Klart: Här är USA:s trupp till hemma-VM

Premiären av VM 2026 är drygt två veckor bort.

Nu har USA tagit ut sin trupp till mästerskapet.

Den 11 juni inviger Mexiko och Sydafrika sommarens fotbolls-VM. Två dagar senare kliver USA in i handlingarna, då man tar emot Paraguay på Sofi Stadium i Los Angeles.

Nu vet vi också vilka 26 spelare som kommer att representera de Förenta Staterna under världsmästerskapet – då förbundskapten Mauricio Pochettino tog ut sin trupp under tisdagskvällen (svensk tid).

I den finns givna stjärnor som Christian Pulisic, Weston McKennie och Timothy Weah. Någon Christopher McVey, som var en del av USA:s bruttotrupp, finns dock inte med i truppen.

Hela USA:s trupp till VM 2026:

Målvakter: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner.

Försvarare : Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty.

Mittfältare: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Cristian Roldan, Malik Tillman.

Anfallare: Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Timothy Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas.

Utöver Paraguay ställs USA mot Australien och Turkiet i sin grupp.