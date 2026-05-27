Uppgifter: Arteta har initierat värvningsförsök av Rogers

Morgan Rogers har gjort stor succé i Aston Villa.

Nu har Arsenal gett sig in i jakten på stjärnan, enligt uppgifter.

Detta initierat av tränaren Mikel Arteta.

Så sent som i helgen stod det klart. Efter söndagens seger borta mot Crystal Palace fick Arsenal lyfta sin första Premier League-pokal på 22 år.

Till nästa säsong kan man också ha förstärkt sin trupp med en av seriens bästa spelare enligt många.

Det handlar om Aston Villas offensiva stjärna Morgan Rogers, 23, som nu jagas av ”The Gunners” – enligt brittiska TalkSport.

De skriver att tränaren Mikel Arteta är mycket förtjust i spelaren och att spanjoren själv har inlett ett försök att värva 23-åringen.

Arsenal är dock inte ensamma om att vilja knyta till sig Rogers, då både Chelsea och Manchester United uppges vara intresserade av honom.

Under sin tid i Aston Villa har Morgan Rogers spelat 125 matcher och gjort 31 mål samt 29 assist.