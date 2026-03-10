Brittisk media: Spurs håller hårt i svenskduon

Tottenham Hotspur kan komma att byta många spelare i sommar.

Två som klubben gärna ser till att behålla är svenskarna Lucas Bergvall och Dejan Kulusevski.

Det rapporterar Daily Telegraph.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Med en 16:e-plats, och en poäng ner till nedflyttning, befinner sig Tottenham Hotspur i en rejäl krissituation.

Nio matcher återstår att spela för ”Spurs” och en degradering är inte längre något avlägset hot. Nu behöver man kämpa för sin överlevnad.

Oaktat hur det går i slutfasen av Premier League kan det komma att ske stora förändringar i Londonklubbens trupp i sommar.

Två spelare som Spurs mer än gärna ser till att behålla är dock svenskarna Dejan Kulusevski och Lucas Bergvall, tillsammans med Micky van de Ven, Dominic Solanke, Conor Gallagher, Mohammed Kudus, Xavi Simons, Archie Gray och James Maddison. Det rapporterar Daily Telegraph, genom Fotbollskanalen.

En spelare som däremot ser ut att ha gjort sitt är lagkapten Cristian Romero, som klubben uppges vara villiga att tjäna pengar på.

Skulle Tottenham Hotspur åka ur högstaligan kan det dock bli svårt för dem att behålla sina favoriter.