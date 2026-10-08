Carvajals ”Here we go”-flytt riskerar att spricka

Allt var överenskommet kring Dani Carvajals övergång till Getafe.

Men nu har flytten satts på paus efter att ekonomiska hinder dykt upp.

Dessutom har spanjoren själv kommit med ett oväntat krav i avtalsförhandlingarna.

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Under tisdagen rapporterade transferexperten Fabrizio Romano sin klassiska ”here we go”-stämpel på affären mellan Dani Carvajal och Getafe.

Den 34-årige ytterbacken, som lämnade Real Madrid i somras efter lång och trogen tjänst, var muntligt överens med Getafe, hade klarat läkarundersökningen och var redo att skriva på som bosman.

Det enda som återstod var ett godkännande gällande La Ligas ekonomiska regelverk (Financial Fair Play), rapporterade Fabrizio Romano.

Nu riskerar dock hela övergången att spricka i sista stund.

– I nuläget har det fallit. Inom fotbollen kan det som är vitt i dag vara svart i morgon. säger Getafes klubbpresident Angel Torres enligt AS.

Ett oväntat krav

Enligt AS är det framför allt Getafes ekonomiska utrymme som gör att affären satts på paus fram till måndag. Men det är inte det enda problemet.

Spanska Marca uppger att Carvajal själv har ställt ett krav som skapat stor oenighet. 34-åringen uppges nämligen vela ha in en klausul i kontraktet som gör det möjligt för honom att lämna för en annan klubb redan i januarifönstret. Något som Getafe är starkt emot.

Därmed står den spanske landslagsveteranen alltjämt utan klubb medan parterna försöker hitta en lösning.