Chelsea-stjärnan öppnar för återkomst till Barcelona

Han är fostrad i klubbens akademi – men har aldrig gjort en match för klubbens A-lag.

Nu öppnar Marc Cucurella upp för en återkomst till FC Barcelona.

– Det skulle vara svårt att tacka nej, säger spanjoren till ESPN.

I sina yngre dagar spelade Marc Cucurella för FC Barcelonas akademi innan han gick vidare till klubbar som Eibar, Getafe och Brighton.

Sedan år 2022 har ytterbacken spelat för Chelsea och blivit en av lagets mer tongivande spelare. Nu öppnar dock 27-åringen upp för en återkomst till Katalonien.

– Det skulle vara svårt att tacka nej till Barcelona, säger han till ESPN och fortsätter:

– Och inte bara för mig. Jag skulle också behöva tänka på min familj. Om (ett erbjudande) kommer, så kommer det, och vi får se vilket beslut vi skulle fatta.

Vidare berättar spanjoren att han inte tyckte om Chelseas beslut att byta tränare mitt under säsongen.

– När Maresca lämnade hade det en stor påverkan på oss. Det här är beslut som tas av klubben men om du frågade mig skulle jag inte ha fattat det beslutet, avslutar han.

Marc Cucurellas avtal med Chelsea sträcker sig fram till sommaren 2028.
















