Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Christoffer Nyman historisk: ”Svårt att sätta ord på”

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Christoffer Nyman blev historisk i IFK Norrköping igår.
Anfallaren gjorde sin 321:a allsvenska match i klubben – vilket är tangerat klubbrekord.
– Det är otroligt stort. Inget jag trodde på innan så klart, säger han till NT.

Foto: Bildbyrån

Christoffer Nyman har för sina prestationer genom åren tagit en stora plats i flera Peking-supportrars hjärtan.
Under måndagskvällen skrev han också in sig i klubbens historiebok, detta då han tangerade rekordet för flest allsvenska matcher för klubben.

Nyman gjorde sin 321:a match mot AIK igår och har nu gjort lika många som Åke ”Bajdoff” Johansson, som innan hade rekordet ensam.

Det är otroligt stort. Inget jag trodde på innan så klart, men det är svårt att sätta något ord på det just nu. Jag är inne i fotbollsbubblan så mycket, det är något jag kommer se tillbaka på efter karriären, säger han till NT.

I nästa omgång mot BK Häcken kan Nyman toppa listan ensam.

– Jag gör inte så mycket med det. Jag fokuserar bara på nästa match och som sagt: efter karriären får jag känna och smaka lite på det, säger han.

Matchen mot BK Häcken spelas vid 17:30 på lördag.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt