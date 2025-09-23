Christoffer Nyman historisk: ”Svårt att sätta ord på”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Christoffer Nyman blev historisk i IFK Norrköping igår.
Anfallaren gjorde sin 321:a allsvenska match i klubben – vilket är tangerat klubbrekord.
– Det är otroligt stort. Inget jag trodde på innan så klart, säger han till NT.
Christoffer Nyman har för sina prestationer genom åren tagit en stora plats i flera Peking-supportrars hjärtan.
Under måndagskvällen skrev han också in sig i klubbens historiebok, detta då han tangerade rekordet för flest allsvenska matcher för klubben.
Nyman gjorde sin 321:a match mot AIK igår och har nu gjort lika många som Åke ”Bajdoff” Johansson, som innan hade rekordet ensam.
– Det är otroligt stort. Inget jag trodde på innan så klart, men det är svårt att sätta något ord på det just nu. Jag är inne i fotbollsbubblan så mycket, det är något jag kommer se tillbaka på efter karriären, säger han till NT.
I nästa omgång mot BK Häcken kan Nyman toppa listan ensam.
– Jag gör inte så mycket med det. Jag fokuserar bara på nästa match och som sagt: efter karriären får jag känna och smaka lite på det, säger han.
Matchen mot BK Häcken spelas vid 17:30 på lördag.
Den här artikeln handlar om: