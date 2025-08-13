Claessons besked – återvänder inte till Elfsborg i sommar

Viktor Claesson har i omgångar ryktats hem till IF Elfsborg.

Någon comeback i sommar kommer det dock inte att bli.

– Jag har sagt till Stefan Andreasson att jag blir kvar, säger han till Fotbollskanalen.

En ständig fråga under och inför i stort sett samtliga transferfönster de senaste åren har varit om det är dags för Viktor Claesson att komma hem till IF Elfsborg.

Nu kommer svensken med besked kring frågan och i sommar blir det ingen flytt hem.

– Vi håller kontakten. Men det är mest om annat. Jag har sagt till honom att jag kommer vara kvar här det här året, säger Claesson till Fotbollskanalen.

Samtidigt är det inte helt klart att det blir Elfsborg ifall han flyttar hem, Claesson vill nämligen inte stänga dörren till IFK Värnamo som han också har förflutet i.

– Jag vill inte fatta några beslut här och nu. Jag får se hur kroppen mår och sen spelar familjen en större roll ju äldre man blir. Vi får se vad som passar bäst, säger han till sajten.

Claessons kontrakt med FC Köpenhamn sträcker sig fram till sommaren 2026.