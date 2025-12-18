Crystal Palace-tränaren: Guehi stannar säsongen ut

Marc Guehi är jagad av flera storklubbar.

Crystal Palaces tränare Oliver Glasner tror att mittbacken stannar säsongen ut.

– Jag tror att Marc kommer att stanna till slutet av säsongen, säger tränaren enligt The Standard.

Crystal Palaces mittback Marc Guehi har varit eftertraktad av flera storklubbar sedan slutet av förra säsongen. Engelsmannen var nära att lämna redan i somras för Liverpool – men affären sprack då Palace inte hittade en ersättare.

Sedan dess har intresset fortsatt att växa för Guehi. Trots det är Crystal Palaces tränare Oliver Glasner säker på att han blir kvar resten av säsongen.

Några av klubbarna som jagar Guehi är Liverpool, Barcelona och Bayern München. Mittbackens nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2026.