Då vill han klart med nya uppdraget  

Mikael Stahre kommer från en färsk framgång med norska Stabaek.

Kontraktet har räddats i den norska andraligan.

Nu ska tränarens mål, enligt FotbollDirekts uppgifter, vara att ha ett nytt uppdrag klart i början av december.

Foto: Bildbyrån

Det är inte länge sedan Mikael Stahre gjorde comeback efter tiden i Indien och valde norska Stabaek.

Var hans kompass riktas den här gången återstår att se.

Blir det Stabaek eller blir det en tolfte klubb i en variationsrik karriär?

Enligt uppgifter till FD finns flera klubbar med i bilden med konkret intresse och samtal pågår med flera olika parter.

Enligt uppgifterna är nu målet för 50-åringen och hans representanter att ha klart med Stabaek eller ett nytt uppdrag en bit in i december.

Stahre gav sin syn på Stabaek-jobbet för FD för någon månad sedan.

– Vi är här på ett korttidsuppdrag och har enbart tankarna på våra dagliga utmaningar. Om jag är i Stabaek 2026 eller inte är inte ens en sekundär fråga just nu.

– Stabaek är en bra och ambitiös klubb och som ska vara i eliten och det skall vi försöka säkerställa den närmaste månaden. Jag trivs bra och mitt samarbete med Patric Jildefalk (assisterande tränare, reds. anm.) fungerar på ett mycket bra sätt, sade Stahre då.