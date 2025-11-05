Uppgifter: Kinesisk klubb ute efter Stahre

Han har lyckats hålla Stabæk kvar i norska andraligan.

Nu kan Mikael Stahre vara på väg till Kina.

Det skriver Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren som Mikael Stahre ersatte Jörgen Wålemark som tränare i Stabæk. Där säkrade svensken nytt kontrakt i den norska andraligan efter att lyft laget ur en riktig kris.

Under gårdagen öppnade Stahre själv upp för en fortsättning i Stabæk – men medgav samtidigt att han har fått andra erbjudanden. 50-åringens nuvarande kontrakt med den norska klubben sträcker sig säsongen ut.

– Det har jag. Jag har fått konkreta bud, men var och på vilken nivå vill jag inte kommentera, sade Stahre till Budstikka.

Idag skriver Fotbollskanalen att Stahre har fått ett bud från en kinesisk klubb, vilket han sägs lockas av då det är ett klart mer lukrativt erbjudande än det han tjänar idag.

Stabæk vd, Stian Sunde, menar på att Stahre är en av flera kandidater man kommer att diskutera med för framtiden i klubben.





