Daily Mail: Benfica vill ha Amorim

Ruben Amorim har det tufft i Manchester United.

Enligt Daily Mail kan nästa destination bli Benfica.

Foto: Bildbyrån

Manchester Uniteds tränare Ruben Amorim är pressad. Portugisen har tagit en seger med ”Red Devils” den här säsongen och senast blev det en derbyförlust mot Manchester City. Missnöjet är stort från flera håll och diskussioner om ett avsked för tränaren har blossat upp på nytt.

Enligt brittiska Daily Mail kan en möjlig flytt för Amorim bli till Benfica. Den portugisiska jätten har ett presidentval den 25 oktober och där den ledande kandidaten João Noronha Lopes är intresserad av Amorim. Skulle Lopes vinna kommer även Nuno Gomes att bli vicepresident.

Gomes befann sig på plats under Manchesterderbyt och fick frågan om Amorim kan bli näste tränare i Benfica.

– Ruben Amorim är tränare för Manchester United, jag kan inte svara på den frågan. En sak vet jag, Ruben Amorim kommer att bli tränare för Benfica en dag, sa han enligt Daily Mail.

Amorim har förflutet i Benfica som spelare. Han spelade där mellan 2008 till 2017.