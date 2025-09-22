Därför nobbade Simons Chelsea: ”Hade vissa begränsningar”

Xavi Simons sades länge vara nära en flytt till Chelsea FC.

Då valde den förre RB Leipzig-stjärnan att skriva på för Tottenham.

– När samtalen med Tottenham inleddes blev det tydligt att detta skulle vara ett projekt som skulle passa perfekt för Xavi, säger spelarens agent till RMC Sport.

För ett par år sedan pratades det om Xavi Simons som en av världens största talanger.

22-åringen har spelat för klubbar som Barcelona, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven och RB Leipzig – vilka han lämnade under sommaren.

Länge såg den offensiva pjäsen ut att skriva på för Chelsea FC, men beslutet föll i slutändan på rivalen Tottenham Hotspur. Nu förklarar spelarens agent, Ali Barat, varför de valde att nobba ”The Blues”.

– Tottenham och Chelsea är båda fantastiska klubbar med solida projekt, och det fanns ett verkligt intresse från båda lag, säger han till RMC Sport och fortsätter:

– Chelsea var alltid tydliga med oss. De hade vissa begränsningar som gjorde det svårt att gå vidare med diskussionerna.

Varför det blev Tottenham väljer Barat att förklara med följande ord:

– När samtalen med Tottenham inleddes blev det tydligt att detta skulle vara ett projekt som skulle passa perfekt för Xavi, avslutar han.