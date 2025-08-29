Klart: Xavi Simons till Tottenham
Xavi Simons är klar för Premier League.
Nederländaren ansluter till Tottenham Hotspur.
Xavi Simons Lämnar RB Leipzig. Den nederländske mittfältaren skriver på för Tottenham Hotspur.
Enligt transferjournalsiten Fabrizio Romano landar affären på 60 miljoner euro, motsvarande drygt 665 miljoner kronor.
– Jag är jätteglad och ser mycket fram emot att komma i gång. Jag har drömt om det här under en lång tid, säger han i ett uttalande.
Simons noterades för totalt 22 mål och 24 assist på 78 matcher i Leipzig.
