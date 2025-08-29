Klart: Xavi Simons till Tottenham

Xavi Simons är klar för Premier League.

Nederländaren ansluter till Tottenham Hotspur.

Foto: Alamy

Xavi Simons Lämnar RB Leipzig. Den nederländske mittfältaren skriver på för Tottenham Hotspur.

Enligt transferjournalsiten Fabrizio Romano landar affären på 60 miljoner euro, motsvarande drygt 665 miljoner kronor.

– Jag är jätteglad och ser mycket fram emot att komma i gång. Jag har drömt om det här under en lång tid, säger han i ett uttalande.

Simons noterades för totalt 22 mål och 24 assist på 78 matcher i Leipzig.