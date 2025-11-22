Detaljer från köpa loss gambisk supertalang 

Lånet gör snart ut och Hammarby är nu endast detaljer från att köpa loss Suwaibou Kebbeh.

Affären med den gambiske forwarden väntas bli officiell efter pågående superettan-kvalet mot Örebro.

Suwaibou Kebbeh. Foto: Bildbyrån

Hammarby fortsätter att bygga på sitt afrikanska talangkonto.

Den här gången handlar det om en av Gambias mest spännande anfallare. Det har varit på gång ett tag och nu uppges det, enligt FD:s källor, bara skilja detaljer.

18-åringen startade nyligen i det första mötet i skrällen mot Örebro i det allsvenska kvalet – och imponerande.

Enligt FotbollDirekts källor räknar Bajen inom kort att slutföra förhandlingarna med hans gambiska klubb och en övergång väntas bli officiell efter pågående kvalspel.

Suwaibou Kebbeh kom i slutet av juli till Hammarby på ett lånekontrakt – med en köpoption inkluderad.

FD hade även nyligen en intervju med Real de Banjuls president William Abraham som högt prisade sin kille och visar vilket anseende Bajen är på väg att lägga beslag på.



– Han är en både en mix av Didier Drogba och Thierry Henry, sa Real de Banjuls president till FD då och fortsatte:

– Han är så snabb över kanterna och oberäknelig- och en mardröm att möta och du ska se hur han skjuter också.

Returmötet mellan ÖSK och HTFF spelas i morgon, söndag, med avsparkstid 15.00.