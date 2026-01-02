Di Marzio: Castellanos klar för West Ham

West Ham ser ut att värva Taty Castellanos från Lazio.

Affären uppges vara klar.

Detta enligt transferexperten Gianluca Di Marzio.

Foto: Bildbyrån

West Ham är utan en ”nia” sedan Niclas Füllkrug lånades ut till AC Milan. Nu rapporterar transfer-journalisten Gianluca Di Marzio att West Ham har hittat sin ersättare till tysken.

Di Marzio gör gällande att Lazio-anfallaren Taty Castellanos är klar för ”Hammers”. Argentinaren ska ha tagit farväl av klubben under fredagen.

Journalisten gör även gällande att affären landar på 30 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 324 miljoner kronor.

Castellanos står noterad för två mål och tre assist på 10 framträdanden i Serie A den här säsongen.