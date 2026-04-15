Di Marzio: ”Fiorentina kan värva Lucas Bergvall”

Lucas Bergvall kan komma att byta klubb ifall Tottenham åker ur Premier League.

Då kan en flytt till Fiorentina bli aktuell.

– Deras sportchef Fabio Paratici gillar unga spelare, och framför allt Bergvall, säger transferjournalsiten Gianluca Di Marzio till Bettingsidor.se.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall har haft en skadefylld säsong i Tottenham Hotspur, som därtill är nära att åka ur den engelska högstaligan för första gången sedan 1977.

Om det blir Championship för Spurs nästa år kommer sannolikt flera bärande spelare lämna klubben. Huruvida Bergvall skulle vara en av de är i dagsläget högst oklart, enligt transferjournalisten Gianluca Di Marzio.

– Om jag ska vara ärlig fokuserar Roberto De Zerbi och Tottenham just nu bara på att hålla sig kvar i Premier League. De lyssnar inte på bud, och de har inte ens bestämt vilka spelare de vill behålla eller sälja, säger Di Marzio i en intervju med Bettingsidor.se.

Lucas Bergvall var het på marknaden efter succén i Djurgården 2023 och 2024. Enligt Dif-sportchefen Bosse Andersson hade man en överenskommelse med Barcelona på plats, men Tottenham kapade affären i sista stund.



Di Marzio tror inte att en flytt till Barça kommer bli aktuell igen. Han spekulerar istället om Serie A.

– Om jag ska nämna en klubb som jag tror potentiellt skulle kunna värva Lucas Bergvall om Tottenham åker ur, så tror jag att Fiorentina är ett alternativ. Deras sportchef Fabio Paratici gillar unga spelare, och framför allt Bergvall. Så de kan försöka värva honom om hans framtid inte ligger i Tottenham. Om han finns på marknaden kommer Fiorentina att försöka, menar Di Marzio.



Lucas Bergvalls kontrakt med Spurs sträcker sig hela vägen till sommaren 2031.



