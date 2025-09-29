Bosse om dramat med Bergvall: ”Vi hade en överenskommelse”

Lucas Bergvall valde Tottenham och gjorde det bokstavligt framför näsan på en superklubb som Barcelona.

Engelska The Sun har träffat Bosse Andersson och Peter Kisfaludy för att följa upp Bergvalls allt snabbare framgångar.

– Vi hade en överenskommelse med Barcelona, konstaterar Andersson.

Foto: Bildbyrån

Det har hunnit gå drygt ett år sedan han lämnade Djurgården och gjorde det för hela 110 miljoner kronor.

Affären var ett tag den största i allsvenska historien.

Borta i England har hans kändisskap accelererat från allra första början och nu ser han allt mer ut att ta sikte på Premier Leagues toppskikt.

Ett mål och fem assist har det blivit så här långt för ett Tottenham som går med i täten.

FotbollDirekt har nu tagit del av en publicering från engelska The Sun som har träffat Bergvall, samt Bosse Andersson och Djurgårdens förre sportkoordinator Peter Kisfaludy.

Bosse Andersson. Foto: Bildbyrån

– Intresset var så stort för honom och vi hade en överenskommelse med Barcelona, säger sportchefen.

The Suns reporter fortsätter sedan med att konstatera att Bergvall flög till Spanien för att träffa sportdirektör Deco – samt hur 150 fans samlades utanför restaurangen där det ägde rum.

Lucas Bergvall själv hymlar inte med att det var omtumlande.

– Det var konstigt och nytt för mig, och något jag aldrig hade upplevt. Det var paparazzis och en väldigt stressande dag.

Peter Kisfaludy om det han tror avgjorde för Tottenham – trots att en gigant som Barca tryckte på.

– Det som avgjorde för Tottenham tror jag var att han fick höra av Ante Postecoglou: lita på oss – du ska spela.

Bergvall fortsätter sedan med att reflektera över Dejan Kulusevskis betydelse.

Foto: Bildbyrån

FotbollDirekt avslöjade ju innan övergången var klar att den förre Dif-stjärnan hade ett hemligt möte med Kulusevski som bidrog till att övertyga honom om England och Londonklubben.

– Alla var så hjälpsamma särskilt Dejan. Han hjälpte mig verkligen – och att komma in i gruppen. Jag är så tacksam för det, han har varit great både på och vid sidan av planen. Han är det bästa exemplet på hur någon ska vara. Han är verkligen top gear, avslutar Bergvall.