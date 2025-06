Dif-talang provspelar med Sundsvall: ”Fått rekommendationer”

Förra veckan tränade AIK-talangen Kawa Mazen Sulaiman med GIF Sundsvall.

Nu har Kristijan Georgievski, från Djurgårdens akademi, rest upp till superettanklubben för provspel.

– Vi har fått rekommendationer om honom och bjudit in honom till tre träningar, säger sportchef Joel Cedergren till ST.

Den 18-årige AIK-talangen Kawa Mazen Sulaiman sitter på utgående kontrakt och var förra veckan på provspel hos GIF Sundsvall.

Någon värvning till sommaren ser dock inte superettanklubben ut att gå för.

– Just nu är det ganska oklart vad som händer, men jag tror att det lutar mot att han blir kvar i AIK, säger Giffarnas sportchef Joel Cedergren till ST.

Däremot skulle man kunna värva från en annan 08-klubb, i form av Djurgårdens IF. Detta då ”Giffarna” har plockat in 19-årige Kristijan Georgievski på provspel.



– Han är en sistaårsjunior i U19 i Djurgården, han spelar som kapten där. Vi har fått rekommendationer om honom så vi har bjudit in honom till tre träningar, säger Cedergren till tidningen och fortsätter:

– Från att vara spännande till att det blir något är det en bit kvar, men vi tittar runt lite.