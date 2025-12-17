Division 2-klubb försöker värva ex-allsvenske försvararen

Thomas Boakye kan vara på väg tillbaka till svensk fotboll.

Division 2-klubben BK Astrio försöker värva försvararen.

– Vi har kommit långt i processen och hoppas kunna slutföra det inom kort, säger klubbchefen Gianni Izetbegovic till Hallandsposten.

Foto: Bildbyrån

Thomas Boakye har förflutet i flera svenska klubbar och representerade så sent som 2024 Halmstads BK i allsvensken.

I somras skrev han sedan på för isländska Njardvík, men nu ser försvararen ut att kunna vara på väg tillbaka till Sverige.

Division 2-klubben BK Astrio jobbar på en värvning av 32-åringen.

– Thomas har tränat med oss både i somras och nu under eftersäsongen. Vi har kommit långt i processen och hoppas kunna slutföra det inom kort, säger klubbchefen Gianni Izetbegovic till Hallandsposten och fortsätter:

– Det är klart att det är ett namn som ger lite eko och framför allt så är det en duktig och erfaren fotbollsspelare som vi hoppas ska kunna bidra både på och utanför planen med sin erfarenhet och kompetens. Och det är ett namn som visar att vi har en positiv anda och inte har lagt oss platta inför 2026.

Utöver HBK så har han även representerat Varbergs Bois och Östersunds FK i Sverige.