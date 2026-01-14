Djurgården nära att knyta till sig anfallare från Groningen

August Priske väntas säljas i vinter.

Nu ser ersättaren redan ut att vara nära.

I Nederländerna skrivs det att Kristian Lien närmar sig Djurgården.

Sportchef Bosse Andersson. Foto: Bildbyrån

Han har inte lyckats ta en ordinarie tröja i Groningen och har därför varit på lån hemma i Norge, först i Kristiansund och därefter i HamKam där det blev hela elva mål och sex assist under den gångna säsongen.

Nu ser Kriatian Lien ut att vara nära en flytt till Djurgården.

Alla väntar på att Dif ska sälja skyttekungen August Priske och då ses 24-årige Lien som en ersättare till dansken.

Det är nederländska RTV Noord som kommer med uppgifterna om att Djurgården är nära att värva Lien.