Dybalas avtal löper ut: ”Ingen från Roma har kontaktat mig”

Paulo Dybala har varit i Roma sedan 2022.

Nästa vecka gör han sannolikt sin sista hemmamatch för Serie A-klubben.

– Ingen från Roma har pratat med mig, säger han till Sky Sports.

Det var inför säsongen 2022/23 som Paulo Dybala, 32, lämnade Juventus för spel med AS Roma.

Sedan dess har den argentinska spjutspetsen spelat 138 matcher för huvudstadsklubben och har nu gått in på sina sista månader som kontrakterad spelare.

Den 30 juni löper hans avtal ut, och just nu tyder mycket på att derbyt mot Lazio nästa vecka blir hans sista hemmamatch för klubben.

– Mitt kontrakt säger att nästa match blir min sista för AS Roma, säger Dybala till Sky Sports.

– Det går ut i juni och ingen från Roma har kontaktat mig, berättar han vidare.

Efter hemmamatchen mot Lazio avslutar Roma säsongen borta mot Hellas Verona.