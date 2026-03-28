Dyche svarar på Spurs-ryktet: ”Knepig situation”

Igor Tudor uppges lämna Tottenham Hotspur efter säsongen.

Sean Dyche har kopplats ihop med att ta över krisklubben.

– Det är osannolikt, säger engelsmannen till Talksport.

Tottenham Hotspur är i kris. Londonklubben är en poäng ifrån nedflyttningsplats i Premier League och den nuvarande tränaren Igor Tudor uppges lämna i sommar.

Den tidigare Nottingham Forest-tränaren Sean Dyche har kopplats ihop med Spurs. Engelsmannen svara på ryktet med en klackspark.

– Jag var på puben precis längre upp på gatan när en kille säger: du ska vara i samtal med Spurs ikväll, och jag sa: jag står här bredvid dig och tar en pint Guinness, så det är osannolikt, säger han till Talksport.

Dyche förklarar att det inte är konstigt att det ryktas om honom.

– När du kopplas ihop med en klubb får du ständigt clickbait och oavsett vad du gör är det en väldigt knepig situation. När du är en manager vet du att du kommer att få de här frågorna vid något tillfälle.

Sean Dyche lämnade Nottingham Forest i februari och har tidigare tränat klubbar som Watford, Everton och Burnley.