Ecuadorianska brödraparet uppges intressera Arsenal

Holger och Edwin Quintero är tvillingbröderna som i Ecuador redan är hajpade trots att de är födda 2009.

Nu ska bland annat Arsenal vara intresserade av dem.

Detta skriver Daily Mail.

Den ecuadorianska plantskolan Independiente del Valle har fått fram världsstjärnor som Moises Caicedo i Chelsea och Piero Hincapie i Arsenal.

Nu kan nästa ecuadorian hamna i Arsenal – eller snarare två ecuadorianer – från den välkända fotbollsakademin i huvudstaden Quito.

Daily Mail skriver att Arsenal är på jakt efter de talangfulla bröderna Holger och Edwin Quintero, födda 2009.

Bayer Leverkusen och Sevilla ska enligt uppgifterna också vara sugna på de två tvillingbröderna.