Efter FD:s avslöjande – Johansson byttes in för Utsikten

Igår kunde FotbollDirekt avslöja att Alexander Johansson var nära Utsiktens BK.

Under kvällens träningsmatch mellan Utsikten och IFK Göteborgs U21-lag visade det sig exakt hur nära han faktiskt var.

I andra halvlek byttes han in och gjorde debut för Bosko Orovic lag.

– Han är med oss, det ska vara klart, säger Orovic till GP och skrattar.

Alexander Johansson är klar för Utsiktens BK. Eller, klar och klar – han har åtminstone gjort sina första 45 minuter för klubben.



Under onsdags eftermiddagen kunde FotbollDirekt avslöja att BP-anfallaren var nära att göra klart med superettan-klubben Utsiktens BK. Detta i vad som ser ut att bli en låneaffär.



Senare under onsdagen spelade Utsikten träninsgmatch mot IFK Göteborgs U21-lag – och förlorade med 4-1. Det kanske största utropstecknet kom dock strax innan den andra halvleken, när en viss Alexander Johansson byttes in för Utsikten. Detta utan att någon av klubbarna hade, eller har, kommunicerat att en övergång är officiell.



– Han är med oss, det ska vara klart, säger Utsiktens huvudtränare Bosko Orovic till GP och skrattar.



– Vi måste få in honom i vårt spel här nu direkt.



I BP står Alexander Johansson noterad för fyra mål och en assist på 24 tävlingsmatcher.

