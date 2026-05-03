Efter PL-avancemanget – Ipswich ”tvingas” köpa loss Akpom
Ipswich har tagit steget upp till Premier League igen.
Det glädjer även Ajax, då det engelska laget ”tvingas” att köpa loss Chuba Akpom.
Detta för omkring 100 miljoner kronor.
I går spelades den sista omgången av Championship, den engelska andraligan, för säsongen 2025/2026. Där skulle en seger för Ipswich hemma mot Queens Park Rangers innebära att ”Traktorerna” tog steget upp till Premier League – efter ett år i andraligan.
Det skulle de också göra, med besked. Siffrorna skrevs till 3-0 efter två mål inom de första nio minuterna vilket innebär att Jens Cajustes lag har studsat upp till finrummet efter ett år.
Det utlöste självfallet en stor glädje för alla i och runt den engelska klubben, men även för Ajax. Detta då Ipswich, i samband med avancemanget, nu blir nödgade att köpa loss Chuba Akpom från sitt lån. Det står klart i och med en obligatorisk klausul som skrevs in i engelsmannens avtal i samband med lånet.
Utköpsklausulen ligger på 9,3 miljoner euro, eller nära 100 miljoner kronor och tidningen Telegraaf skriver att anfallaren inte var särskilt önskad i den nederländska klubben. I Ipswich gjorde han endast 885 minuter i The Championship under året.
