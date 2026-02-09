Efter ryktena – Benkovic uppges ha lämnat lägret
Filip Benkovic, 28, ryktas bort.
Nu uppges mittbacken ha lämnat AIK:s träningsläger.
Det rapporterar Aftonbladet.
Filip Benkovic har tidigare under måndagen kopplats ihop med kinesiska Shandong Taishan i Kina. Enligt Aftonbladet ska de kroatiske mittbacken nu ha lämnat AIK:s träningsläger.
Enligt tidningen är det oklart om han återvänder till ”Gnaget” samtidigt som flera internationella klubbar följer honom.
I fjol bekräftade 28-åringen att klubben nobbat ett bud på honom under sommaren.
Benkovic kontrakt med AIK sträcker sig till och med 2026.
