Efter ryktena – Benkovic uppges ha lämnat lägret

Filip Benkovic, 28, ryktas bort.

Nu uppges mittbacken ha lämnat AIK:s träningsläger.

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Filip Benkovic har tidigare under måndagen kopplats ihop med kinesiska Shandong Taishan i Kina. Enligt Aftonbladet ska de kroatiske mittbacken nu ha lämnat AIK:s träningsläger.

Enligt tidningen är det oklart om han återvänder till ”Gnaget” samtidigt som flera internationella klubbar följer honom.

I fjol bekräftade 28-åringen att klubben nobbat ett bud på honom under sommaren.

Benkovic kontrakt med AIK sträcker sig till och med 2026.