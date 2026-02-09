Uppgifter: Kinesisk klubb intresserat av AIK-stjärnan
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Filip Benkovic har tidigare kopplats ihop med en flytt från AIK.
Nu visar kinesiska Shandong Taishan intresse för försvararen.
Det rapporterar Sohu Sports.
AIK:s Filip Benkovic har under vinterfönstret haft intresse på sig från klubbar i Skottland och Championship, enligt brittiska uppgifter. Alltjämt är den kroatiske mittbacken kvar i ”Gnaget” – men nu kommer oväntade uppgifter.
Enligt Fotbollskanalen, som hänvisar till Sohu Sports, vill den kinesiska klubben Shandong Taishan ha AIK-stjärnan. Anledningen ska vara att man inte lyckas komma längre i förhandlingarna med Kurt Zouma, som man försökt värva sedan tidigare.
Benkovic bekräftade i november i fjol att det inkommit bud på honom under sommaren – men som AIK valt att nobba.
– Det fanns ett officiellt bud på bordet, sa han.
28-åringens avtal med AIK sträcker sig över 2026.
Den här artikeln handlar om: