Uppgifter: Kinesisk klubb intresserat av AIK-stjärnan

Filip Benkovic har tidigare kopplats ihop med en flytt från AIK.

Nu visar kinesiska Shandong Taishan intresse för försvararen.

Det rapporterar Sohu Sports.

Foto: Bildbyrån

AIK:s Filip Benkovic har under vinterfönstret haft intresse på sig från klubbar i Skottland och Championship, enligt brittiska uppgifter. Alltjämt är den kroatiske mittbacken kvar i ”Gnaget” – men nu kommer oväntade uppgifter.

Enligt Fotbollskanalen, som hänvisar till Sohu Sports, vill den kinesiska klubben Shandong Taishan ha AIK-stjärnan. Anledningen ska vara att man inte lyckas komma längre i förhandlingarna med Kurt Zouma, som man försökt värva sedan tidigare.

Benkovic bekräftade i november i fjol att det inkommit bud på honom under sommaren – men som AIK valt att nobba.

– Det fanns ett officiellt bud på bordet, sa han.

28-åringens avtal med AIK sträcker sig över 2026.








