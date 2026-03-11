Efter ryktena om MLS: ”Ska nå Champions League-finalen”

Antoine Griezmann har ryktats vara aktuell för en övergång till Orlando City.

Nu berättar han själv att det inte blir någon flytt till MLS.

– Jag är väldigt lycklig här och njuter, säger Atletico Madrid-spelaren till Movistar.

Foto: Bildbyrån

Tisdagskvällen blev en bra sådan för Antoine Griezmann och hans Atletico Madrid som krossade Tottenham Hotspur hemma med 5-2.

Griezmann själv stod för ett mål och två assist i Champions League-åttondelen och har totalt sett bidragit med hela 211 mål och 97 assist på sina 485 matcher för klubben.

Fler ska det också bli för fransmannen, trots ryktena om en flytt till MLS-klubben Orlando City under den senaste tiden.

– Jag är väldigt lycklig här och njuter. Planen är att nå Champions League-finalen och att vinna Copa del Rey-finalen med Atlético. Det är min dröm, säger 34-åringen till Movistar efter gårdagens match.

Finalen i Copa del Rey mellan ”Atleti” och Real Sociedad spelas den 18 april. Finalen i Champions League är längre bort för den spanska huvudstadsklubben, även om man har goda chanser att ta sig till kvartsfinal.