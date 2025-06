En miljon människor följde Sanés flygplan till Istanbul

Leroy Sané är mycket nära en övergång till turkiska Galatasaray.

Under onsdagskvällen flög han till Istanbul för att bekanta sig med klubben.

Då följde 1,1 miljoner (!) människor hans flygresa via en youtube-livesändning.

Bayern Münchens Leroy Sané har ryktats till flera klubbar inför den stundande säsongen. Bortsett de tidigare ryktena om Arsenal och Spurs har det även funnits konkret intresse från den turkiska storklubben Galatasaray. De sades ha lagt ett bud på 10-12 miljoner euro (115-138 miljoner kronor).



Nu ser även Galatasaray ut att dra det längsta strået på Sané, som blir bosman om bara några veckor.



Enligt Foot Mercato är tysken nära att komma överens med den turkiska storklubben som sägs erbjuda honom ett kontrakt till och med 2028. Det sägs även vara värt 11 miljoner euro netto per säsong, vilket är 120 miljoner kronor.



Lägg där till att transferjournalisten Fabrizio Romano skriver att Galatasaray är optimistiska kring värvningen av Sané samt att tyska Sky uppger att 29-åringen är helt överens med den turkiska jätten.



Under natten till torsdag flög tysken till Turkiet och klev av sitt flyg i Istanbul iklädd en Galatasaray-halsduk. Inget märkligt än så länge.



Det anmärkningsvärda var däremot antalet människor som följde hans plan flyga till Turkiet. Enligt Galatasarays egen youtube-kanal, som sände tyskens resa, ska 1,1 miljoner (!) människor ha följt Sanés flygplan resa mot Turkiet. I och med flygplanet såg ut att vara ett privat sådant får man anta att majoriteten av människorna som följde det sympatiserar med den turkiska storklubben.



Välkomnandet på flygplatsen antydde även det att Sanés övergång till klubben är välkommen då mängder av supportrar var på plats för att ta emot honom.

