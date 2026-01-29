Enormt intresse för Schröder: ”Jättemånga som hört sig för”

Felicia Schröder är damallsvenskans bästa spelare.

Därför är det inte konstigt att intresset för 18-åringen är stort.

– Det är klart vi räknar med att det kommer att komma bud, säger Häckens fotbollschef Martin Ericsson till GP.

Hon är 18 år gammal, vann den damallsvenska skytteligan med 30 mål och var en av de största faktorerna bakom BK Häckens SM-guld 2025.

Därför är intresset för Felicia Schröder gigantiskt, vilket hon själv är medveten om. Däremot ser det inte ut att bli någon flytt för jättetalangen under vintern, då hon har för avsikt att gå klart skolan i Sverige vilket äger rum under sommaren.

Efter det är dock Häcken beredda på att det kommer att hända saker med anfallaren.

– Det är klart vi räknar med att det kommer att komma bud, det är inget konstigt. Samtidigt är Felicia en sund person och vi har öppna diskussioner och det är ingen stress från någons sida. Sedan är det klart att vi alla förstår att hon kan bli såld i sommar, säger fotbollschef Martin Ericsson till GP.

Trots att det inte ser ut att bli en transfer under vintern är intresset högst påtagligt här och nu.

– Det är jättemånga som hört sig för och det är tydliga förfrågningar och så. Däremot inte konkreta saker eller att något varit nära ännu.

När det kommer till summan för en framtida övergång är Ericssons förhoppning tydlig.

När det kommer till summan för en framtida övergång är Ericssons förhoppning tydlig.

– Det börjar bli lite större pengar kring transfers den senaste tiden. Vi får se vart det slutar men det säger sig själv med en sådan exceptionell talang och hon har hela karriären framför sig. Hon är eftertraktad av alla klubbar och det kommer att krävas något alldeles extra, avslutar Martin Ericsson.






