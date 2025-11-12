ESPN: Arsenal nära att förlänga med Saka

Bukayo Saka, 24, ser ut att bli kvar i Arsenal.

Enligt ESPN är förhandlingarna om ett nytt kontrakt långt gångna.

Foto: Bildbyrån

Arsenal har inlett starkt i Premier League. Londonklubben toppar tabellen med fyra poäng ner till tvåan Manchester City. En av lagets stjärnor Bukayo Saka sitter på ett kontrakt till sommaren 2027. Nu ser det ut att bli förlängt.

Enligt ESPN har förhandlingarna mellan 24-åringen och klubben pågått i flera månader och att en ”positiv slutsats” kommer att tas.

ESPN uppger även att Sakas nya kontrakt kommer att göra honom til den bäst betalda spelaren i Arsenal med över 300 000 pund i veckolön, vilket motsvarar ungefär 3,7 miljoner kronor.

Saka står noterad för tre mål på nio matcher i Premier League den här säsongen.