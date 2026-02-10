ESPN: Mourinho kan ta över Portugal
José Mourinho kan bli förbundskapten i Portugal efter VM.
Då kan Ruben Amorim ersätta honom i Benfica.
Det rapporterar ESPN.
José Mourinho tog över som manager i Benfica i september i fjol. Men portugisens dagar i Lissabon-klubben kan vara räknade.
Enligt uppgifter till ESPN väntas Mourinho bli Portugals förbundskapten när den nuvarande chefen Roberto Martinez kontrakt löper ut efter VM i sommar.
Samtidigt skriver ESPN att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim väntas ta över Benfica i samband med att Mourinho lämnar.
Benfica ligger trea i den portugisiska högstaligan.
José Mourinho har tidigare varit tränare i klubbar som Porto, Inter, Chelsea och Real Madrid.
